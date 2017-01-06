أحمد السقا يكشف عن رغبته في لقاء عادل امام لسبب مثير !!

القاهرة (صدى):

كشف النجم المصري أحمد السقا أنه رغم حبه للحيوانات إلا انه يخاف من الفئران بشكل كبير، ويركض هرباً عند رؤيتها.

وقال خلال استضافته بأولى حلقات برنامج “الليلة عندك” مع الإعلامي فادي إبراهيم على الراديو 9090، عن مفاجأة لأول مرة بأنه حصل على توقيع من عادل إمام في طفولته خلال حضوره عرض لمسرحية “الواد سيد الشغال”، كتب الزعيم له حينها “أعيش وأشوفك نجم كبير”.

وأضاف أنه حرص على الذهاب للزعيم خلال الأيام الماضية وحمل معه الصورة التي الموقع له عليها، ليقوم بالتوقيع عليها مرة أخرى بكلمة “عشت وشوفتك نجم كبير”.

وأكد السقا أنه يستعد حاليا لكتابة مذكرات والده الفنان صلاح السقا، كما يجهز لديوان رباعيات السقا الذي يكتبه بنفسه وانتهى من جزء كبير منه.