بالصور..مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد ابنه الشاب ..لن تصدقوا كيف يشبه!!

دمشق (صدى):

قام الممثل السوري مكسيم خليل بالاحتفال بليلة رأس السنة برفقة طفليه الصغيرين وزوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد.

وشارك خليل صورة له جمعته بأرشيد وطفليهما، وكتب: “٢٠١٧ نشالله تكوني سنة سلام.. تحمي كل طفل وتخليله أهله.. تحمي كل إنسان وتعطي كل حقوقه.. من كل الجنسيات.. من كل الأديان.. كوني سنة ضمير.. كوني سنة ضمير..”.

وعايد مكسيم نجله البكر هاني، الذي أتمّ عامه الـ18 وأصبح راشداً، بصورة وكلام مؤثّر.

وكتبىعلى صورته : “يا هاني.. مبارح صاروا ١٨ سنة… كنّا انا وانت ناطرين هي اللحظة.. لحظة فيها المشاعر بتخبط ببعض.. وبتجمدك بكل دفى.. قدام صورة.. صورة وحدة.. صورة جدك هاني وانا عمقله صار عمري ١٨.. وفهمت.. ليش ابتسم وبعيونه كل الحزن.. كل الفرح.. كل الأمل..”.