بالصورة..لهذا السبب ابنة أصالة تنال جنسيّة عربية جديدة!!

دمشق (صدى):

نشرت ابنة الفنّانة السورية أصالة، شام أيمن الذهبي، على تطبيق “انستغرام”، فرحتها بالحصول على الجنسيّة المصريّة.

وشاركت شام جمهورها صورة للشهادة الرسمية التي نالتها من وزارة الداخليّة المصرية، والتي تؤكّد أنّها اكتسبت الجنسية المصرية بالزواج من أحمد محمد جوهر عبد القادر.

وعلّقت على الصورة، وكتبت: “رسمياً مصرية.”

وكانت شام تزوّجت من عبد القادر في شهر سبتمبر – أيلول من العام 2014 ،وستتمتّع ابنة الفنّانة، بالجنسيّة المصرية إذا استمرّ زواجها أكثر من 6 سنوات كاملة، وبعدها لن تخسر الهويّة، حتّى ولو انفصلت عن زوجها.