بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !

واشنطن (صدى):
تمكنت الأميركية بيتسي أيالا البالغة من العمر 34 عاماً، من أن تخسر 45 كيلوغراماً خلال شهر واحد ، وذلك بعد أن وصل وزنها إلى 100 كيلوجرام.
قررت أن تتبع نظاماً غذائياً صارماً تحدياً لزوجها الذي وصفها بالبقرة في رسالة نصية بعث بها إلى عشيقته.
كما لجأت لصالة التمارين الرياضية 6 مرات أسبوعياً. وحين بلغت الوزن المثالي، أعلنت لزوجها رغبتها في الانفصال عنه، كانتقام منه.
216 تعليق
الله يسامك يا خوي دنياء واخره والسموحه منك بعد والله يعفي عن الجميع يارب
يسامحك
اقسم بالله أني متفشل من نفسي وأنتو أحرجتوني بطيب اصلكم واخلاقكم
ومااتمنى الا ان روز وغرام وأبو سعود وسعيد وأبو احمد يسامحوني
لأني اخطات على الجميع بغير وجه حق ويشهد الله إنكم بنات رجال
والله يحفظكم ويسعدكم ويستر عليكم دنيا وآخره
تسلم خيووو وإن شاء الله الكل يسامحك محد معصوم من الخطأ وآنت اخطأت واعتذرت والأعتذار من شيم الكبار واحنا خلاص مسامحينك ونعتبرها صفحه وانطوت ولا كأنو صار شيء واللهم آمين ولك بمثل دعوتك يارب يالله قولوا تم عشاكم عندي اليوم هاه يا جنوبيه اذا ما ساعدتيني ما بعزمك ههههههه 😍
فكينا دانه من عزايمك ههههه تبينه يقلب علينا بعد.ما تسامحنا ههههه
هههههههههههههههههههه تفائلي بخير
ههههه
وش فيكم
وش فيكم ياعربان
عزيمه يالمحرومه حياك 😉
تبين العزيمه يادانه الحقيني عقبه ظلع بس جيبي حلا انا مسويه خمس ثلاجات قهوه وشاهي وحليب الزنجبيل هههه
هههههههه ما شاء الله بصلح حلا الزبادي تعرفينه يم لذيذ بس ما أحب أكثر 😉
بس شوقتيني المكان روووووعه
والله ي جنؤبيةة كنت بنزل اليؤم من العصر ,, لكن ماش ربي ماكتبهاا *_* ..
وبحلقي بكوهه هههههههه ..
رحله الليله بس ورادين يعني سمره وعشى وشبت نار هههه
ايه اعرفه دانه حلو
يازين حلا الزبادي اعشقه بجنوووون انا احب اكل ماحب اشتغل خخخخ
دانه انا اجيك ههههههه
اسوم سلامة خاطرتس وخيتي
رحله سعيده جنوبيه مدري وين اروح بلشت كثرت العزايم خخخخخخخخ