  • نشر : 2017/01/06 - 10:14 ص
  • 4٬963 مشاهدة
  • 216 تعليق
  • منوعات

بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !

بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !
واشنطن (صدى):

تمكنت الأميركية بيتسي أيالا البالغة من العمر 34 عاماً، من أن تخسر 45 كيلوغراماً خلال شهر واحد ، وذلك بعد أن وصل وزنها إلى 100 كيلوجرام.

قررت أن تتبع نظاماً غذائياً صارماً تحدياً لزوجها الذي وصفها بالبقرة في رسالة نصية بعث بها إلى عشيقته.

كما لجأت لصالة التمارين الرياضية 6 مرات أسبوعياً. وحين بلغت الوزن المثالي، أعلنت لزوجها رغبتها في الانفصال عنه، كانتقام منه.




216 تعليق


  1. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    الله يسامك يا خوي دنياء واخره والسموحه منك بعد والله يعفي عن الجميع يارب

  2. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    يسامحك

  3. .... [ عدد التعليقات: 1 ] 09/01/2017 في
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    اقسم بالله أني متفشل من نفسي وأنتو أحرجتوني بطيب اصلكم واخلاقكم
    ومااتمنى الا ان روز وغرام وأبو سعود وسعيد وأبو احمد يسامحوني
    لأني اخطات على الجميع بغير وجه حق ويشهد الله إنكم بنات رجال
    والله يحفظكم ويسعدكم ويستر عليكم دنيا وآخره

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9436 ] 09/01/2017 في
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    تسلم خيووو وإن شاء الله الكل يسامحك محد معصوم من الخطأ وآنت اخطأت واعتذرت والأعتذار من شيم الكبار واحنا خلاص مسامحينك ونعتبرها صفحه وانطوت ولا كأنو صار شيء واللهم آمين ولك بمثل دعوتك يارب يالله قولوا تم عشاكم عندي اليوم هاه يا جنوبيه اذا ما ساعدتيني ما بعزمك ههههههه 😍

  5. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    فكينا دانه من عزايمك ههههه تبينه يقلب علينا بعد.ما تسامحنا ههههه

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9436 ] 09/01/2017 في
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    هههههههههههههههههههه تفائلي بخير

  7. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    ههههه

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11653 ] 09/01/2017 في
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    وش فيكم

  9. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11653 ] 09/01/2017 في
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    وش فيكم ياعربان

  10. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9436 ] 09/01/2017 في
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    عزيمه يالمحرومه حياك 😉

  11. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    تبين العزيمه يادانه الحقيني عقبه ظلع بس جيبي حلا انا مسويه خمس ثلاجات قهوه وشاهي وحليب الزنجبيل هههه

  12. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9436 ] 09/01/2017 في
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    هههههههه ما شاء الله بصلح حلا الزبادي تعرفينه يم لذيذ بس ما أحب أكثر 😉
    بس شوقتيني المكان روووووعه

  13. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2949 ] 09/01/2017 في
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    والله ي جنؤبيةة كنت بنزل اليؤم من العصر ,, لكن ماش ربي ماكتبهاا *_* ..
    وبحلقي بكوهه هههههههه ..

  14. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    رحله الليله بس ورادين يعني سمره وعشى وشبت نار هههه

  15. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    ايه اعرفه دانه حلو

  16. روزا [ عدد التعليقات: 673 ] 09/01/2017 في
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    يازين حلا الزبادي اعشقه بجنوووون انا احب اكل ماحب اشتغل خخخخ
    دانه انا اجيك ههههههه
    اسوم سلامة خاطرتس وخيتي
    رحله سعيده جنوبيه مدري وين اروح بلشت كثرت العزايم خخخخخخخخ


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