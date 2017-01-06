بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !

واشنطن (صدى):

تمكنت الأميركية بيتسي أيالا البالغة من العمر 34 عاماً، من أن تخسر 45 كيلوغراماً خلال شهر واحد ، وذلك بعد أن وصل وزنها إلى 100 كيلوجرام.

قررت أن تتبع نظاماً غذائياً صارماً تحدياً لزوجها الذي وصفها بالبقرة في رسالة نصية بعث بها إلى عشيقته.

كما لجأت لصالة التمارين الرياضية 6 مرات أسبوعياً. وحين بلغت الوزن المثالي، أعلنت لزوجها رغبتها في الانفصال عنه، كانتقام منه.