  • نشر : 2017/01/06 - 10:14 ص
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  • منوعات

بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !

بالصور ..امريكية وصفها زوجها بالبقرة فخسرت 45 كيلو في شهر واحد وانتقمت منه !
واشنطن (صدى):

تمكنت الأميركية بيتسي أيالا البالغة من العمر 34 عاماً، من أن تخسر 45 كيلوغراماً خلال شهر واحد ، وذلك بعد أن وصل وزنها إلى 100 كيلوجرام.

قررت أن تتبع نظاماً غذائياً صارماً تحدياً لزوجها الذي وصفها بالبقرة في رسالة نصية بعث بها إلى عشيقته.

كما لجأت لصالة التمارين الرياضية 6 مرات أسبوعياً. وحين بلغت الوزن المثالي، أعلنت لزوجها رغبتها في الانفصال عنه، كانتقام منه.




4 تعليقات


  1. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1547 ] 06/01/2017 في
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    كانت بقرة 🐂
    وصارت نعجة 🐑
    وليش تزعل وكان سبب في إنقاص وزنها

  2. سعد العوني [ عدد التعليقات: 2292 ] 06/01/2017 في
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    مقديه
    والله الاصرار الغير طبيعي

  3. M-512 [ عدد التعليقات: 174 ] 06/01/2017 في
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    ماشاءالله عليها والله احييها بطلة انا اعجز انزل 2 كيلو بشهر وهي 45 واااو

  4. M-512 [ عدد التعليقات: 174 ] 06/01/2017 في
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    تصدقون انا تشجعت راح اسوي مثلها انشاءالله


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