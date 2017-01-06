  • نشر : 2017/01/06 - 10:06 ص
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بالفيديو ..عروس تتخلى عن عريسها يوم الزفاف بسبب هدية والديه

بالفيديو ..عروس تتخلى عن عريسها يوم الزفاف بسبب هدية والديه
بكين (صدى):

تخلت عروس صينية عن عريسها في يوم الزفاف، بعد أن قدم لها والدا عريسها هدية مالية لم ترق إلى مستوى طموحاتها، واعتبرت أنهما خدعاها لتقبل بالزواج.

وأظهر الفيديو العروس وهي ترتدي ثوب زفافها، وتجلس إلى جانب عريسها، خلال حفلة الشاي التي تسبق الزفاف، قبل أن يقوم والد العريس بتقديم مبلغ من المال لعروس ابنه، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأبان الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نطاق واسع العروس وهي تستشيط غضباً، وترمي النقود التي سلمها لها والد عريسها، بعد أن تبين أنها أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه.

وكان والد العريس وعد العروس بتقديم مبلغ 10.001 يوان (1450 دولاراً) كهدية في حفل الزفاف، كتعبير عن أن العريس اختار عروسه من بين 10 آلاف فتاة، لكن المبلغ الذي قدمه كان 1001 يوان (145 دولاراً) فقط، واعتبرت العروس ذلك خداعاً من أسرة العريس.




5 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10129 ] 06/01/2017 في
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    هههههه قامت تلعلع اثاري الصيني طلع حمش العريس عطاها نكزة الفلوس امرها هين ماديات مافيها اهانة وش تسوين لو قالو عنك دجاجة صقعا😂

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9351 ] 06/01/2017 في
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    عصبت

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8068 ] 06/01/2017 في
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    كفو يالصيني نكزها ما هو هين العريس

  4. مبارك السرحاني [ عدد التعليقات: 176 ] 06/01/2017 في
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    ياخي ياكثركم خلها اذا ماتبي في غيرها نص مليار هههههههه امرأة

  5. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 558 ] 06/01/2017 في
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    تحطم طموحها ,,,


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