بالفيديو ..عروس تتخلى عن عريسها يوم الزفاف بسبب هدية والديه

بكين (صدى):

تخلت عروس صينية عن عريسها في يوم الزفاف، بعد أن قدم لها والدا عريسها هدية مالية لم ترق إلى مستوى طموحاتها، واعتبرت أنهما خدعاها لتقبل بالزواج.

وأظهر الفيديو العروس وهي ترتدي ثوب زفافها، وتجلس إلى جانب عريسها، خلال حفلة الشاي التي تسبق الزفاف، قبل أن يقوم والد العريس بتقديم مبلغ من المال لعروس ابنه، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأبان الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نطاق واسع العروس وهي تستشيط غضباً، وترمي النقود التي سلمها لها والد عريسها، بعد أن تبين أنها أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه.

وكان والد العريس وعد العروس بتقديم مبلغ 10.001 يوان (1450 دولاراً) كهدية في حفل الزفاف، كتعبير عن أن العريس اختار عروسه من بين 10 آلاف فتاة، لكن المبلغ الذي قدمه كان 1001 يوان (145 دولاراً) فقط، واعتبرت العروس ذلك خداعاً من أسرة العريس.