بالصور:صراع عنيف بين زرافة رضيعة وأنثى الاسد ..انتهى بمأساة! !

لندن (صدى):

وثقت مجموعة من الصور بإحدى غابات جنوب إفريقيا صراعاً عنيفاً دار بين زرافة رضيعة وأنثى أسد، استمر لمدة ساعتين وانتهى بمأساة.

واظهرت الصور من البداية منذ أن وقعت أعين أنثى الأسد على الزرافة الرضيعة وهي تسير ملتصقة بأمها في الغابة الجنوب إفريقية ، بحسب موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسجل المصور كارل-هاينز فيتشر كل لقطة من الصراع، والذي أظهر المحاولة اليائسة من قبل رضيع الزرافة في الهروب من أنثى الأسد التي انقضت عليه بكل قوتها لتضمن غذاءها لذلك اليوم.

و حاولت الزرافة الرضيعة أن تلحق بأمها لضمان الحماية، إلا أنها ما لبثت أن أدركت أنها يجب أن تدافع عن نفسها، فبدأت في دفع الحيوان المهاجم في الوجه.

وبعد صراع مرير استمر لقرابة الساعتين، بحسب ما ورد في الصحيفة، استسلمت الزرافة الصغيرة لأنياب أنثى الأسد التي بدأت في التهامها، في مشهد يؤكد استمرار نظرية “البقاء للأقوى”.