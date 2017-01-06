المملكة تخفض انتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا

عادل الحربي (صدى):

كشف مصدر مطلع أن المملكة خفضت انتاجها النفطي في يناير بما لا يقل عن 486 ألف برميل إلى 10.058 مليون برميل يوميا منفذة بشكل كامل اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وكانت قد اتفقت في أواخر نوفمبر أوبك على تخفيضات انتاجية تسري في النصف الأول من 2017 بهدف كبح تخمة في المعروض العالمي من الخام.

وبموجب الاتفاق وافقت السعودية على خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا أو 4.61 بالمئة من إنتاج شهر أكتوبر تشرين الأول الذي بلغ 10.544 مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني ليصل إنتاجها إلى 32.50 مليون برميل يوميا في أول قرار من نوعه منذ 2008.