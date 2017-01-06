مقتل 15 شخصا فى مواجهات دامية بالكونغو

لقى 15 شخصًا مصرعهم في جنوب شرق الكونغو الديموقراطية الخميس، في هجوم شنه أفراد من قبائل (البيغمي) على قرية في ولاية تانغانييكا التي غالبًا ما تشهد مواجهات أتنية دامية.
وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية كامونا لومونا، حصل اليوم هجوم في بيانا-موانغا ضد البانتو نسب إلى البيغمي، ولكن الحصيلة الدقيقة للقتلى غير متوفرة حتى الساعة”مضيفا”سيتوجه فريق اعتبارا من غدًا الجمعة للتحقيق في ما جرى فعلاً في هذه القرية”.
من جهته أكد المتحدث باسم المجتمع المدني في الولاية موديست كوبالي، سقوط 17 قتيلاً و 47 جريحًا وإحراق 65 منزلاً.
وأضاف يسعى أبناء أتنية البيغمي المشهورين بقصر قامتهم، إلى الحصول على الاعتراف بحقهم في
المساواة مع بقية مواطني جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلا أن مسعاهم يصطدم برفض البانتو المنتمين إلى أتنية لوبا والذين يصرون على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية.
هذولي سواياهم وهم قصار القامه الشيء لو كانوا طوال
كفوا يا قبيلة البيغمي انتصروا على قبيلة البانتو
تاخوذي حقكي مافيه حب خشوم تاخوذي حقكي بدق خشوم