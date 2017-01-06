انخفاض أسعار مواد السباكة والكهرباء محليا 30 %

عادل الحربي (صدى):

قال المهندس محمد الربيش؛ المحكم الدولي في مواد البناء والتشييد أن أسعار مواد السباكة والكهرباء وإكسسوارات البناء الأخرى انخفضت في شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 30 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعارها في شهر أكتوبر بنسبة 10 في المائة، كما شهد الأسمنت انخفاضا في سعره بمقدار ريال إلى ريال ونصف للكيس الواحد.

وأشار إلى أن سعر الحديد في السوق المحلية مرتبط بالسعر العالمي، على خلاف بعض الدول كمصر التي يكون سعر الطن فيها موحدا ومربوطا بالدولار، علاوة على عامل الكمية، حيث من يشتري عشرة أطنان لن يحصل على السعر الذي يحصل عليه من يشتري 50 طنا.حسب الإقتصادية

وفى ذات السياق أكد عبدالجبار الجوادي، مالك محال مواد بناء، أن أسعار مواد البناء وتكلفة البناء انخفضت بشكل ملحوظ في 2016، خاصة في النصف الثاني من العام، لكن عزوف الناس عن شراء الأراضي وركود سوق العقار أديا إلى انخفاض الطلب على مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة البناء وتزامن هذين الأمرين مع انخفاض الأيدي العاملة.

وأضاف الفرصة الآن مواتية لكل من يريد البناء بتكلفة أقل بكثير عما كانت عليه في الفترة الماضية”.