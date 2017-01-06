دورة تدريبية بمستشفى الحرث لتطوير أقسام الطوارئ

حسن الجعفري (صدى):

نظم مركز التدريب بمستشفى الحرث العام، بمحافظة الحرث بمنطقة جازان الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير أقسام الطوارئ بوزارة الصحة تحت عنوان الفرز الطبي لحالات الطوارئ.

واستهدف البرنامج التدريبي 63 ممرضاً وممرضةً واشتمل على فقرات تدريب نظري ثم الجزء العملي الخاص بالشرح والتطبيق بحضور مدير المستشفى علي أحمد حمدي، والمدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية.

وقال الدكتور هتان محمد بوجان استشاري الطوارئ مدير إدارة الطوارئ والازمات بصحة مكة المكرمة أن البرانامج يعد دعماً وتشجيعاً للكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى الحرث العام مضيفا أن البرنامج معتمد من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية بواقع 8 ساعات تعليم طبي مستمر.