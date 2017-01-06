القبض على قائد المركبة المتهورة بالخفجي

خالد الغامدي (صدى):

ألقت دوريات المرور السري بالخفجى، علي قائد مركبة، ظهر في مقطع وهو يقود بتهور.

وكان إدارة مرور الخفجي رصدت قائد سيارة حيث خرج برأسه من النافذة، وخرج الجالس جواره من النافذة الأخرى من السيارة، وهو ما يعرضهما للخطر، ويسبب إرباكا للحركة المرورية.

وعلى الفور شكل العقيد سعد فالح الحميداني مدير مرور الخفجي، فريق بحث من المرور السري، لتقصي المركبة، ليتم في أقل من 24 ساعة رصدها في أحد الأحياء.

وتم القبض علي قائد السيارة وجميع مستقليها وحجز سيارتهم وإعداد محضر بالواقعة .