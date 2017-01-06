المرور : الحبس وحجز المركبة حال إستخدام” “سناب شات” أثناء القيادة

على القحطاني (صدى):

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن قسم التحري والبحث يعمل على رصد أي شخص يستخدم تطبيق “سناب شات”، أثناء قيادة مركبته، متوعداً بتحرير مخالفات مرورية لهم .

وأضاف أنه سيتم رصد حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالتصوير خلال قيادتهم للسيارة، مؤكداً أن هذه المخالفة قد تعرض صاحبها للحبس وحجز المركبة.

وقال أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتصوير أو التسجيل الصوتي، أو لإجراء المكالمات والرسائل النصية، يدخل ضمن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.

وأشار إلى أن استخدام “سناب شات” على وجه الخصوص، يعدّ الأخطر في التعامل مع الجوال عند القيادة، حيث إن تركيز السائق يكون عالياً معه، وبعيداً عن الطريق.