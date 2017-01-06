حرائق الغابات تأتي على آلاف الكيلومترات بالمناطق الريفية في الأرجنتين

واس (صدى):

أتت حرائق الغابات على آلاف الكيلومترات المربعة في المناطق الريفية بالأرجنتين، بحسب ما ذكره وزير البيئة سيرجيو بيرجمان، الخميس.

وقال بيرجمان لمحطة “وانس دييز” الإذاعية، إن حرائق الغابات أتت على أكثر من 700 ألف هكتار (سبعة آلاف كيلومتر مربع). وقدرت مصادر أخرى أن النيران في لا بامبا وبوينس أيرس وريو نيجرو، حيث يتمركز الإنتاج

الزراعي للأرجنتين، تصل إلى ضعف ذلك، وإن عشرات الآلاف من رؤوس الماشية قد تأثرت هناك.

وذكر رئيس جهاز الدفاع المدني في لا بامبا، لويس كلارا، أن أكثر من 80 حريقًا اندلعت في ذلك الإقليم. وانتشرت حرائق الغابات التي أججها الطقس الجاف والرياح الساخنة، في أعقاب صواعق برق منذ 21 ديسمبر.