سرقة 150 الف ريال من قبل عامل بمحل ذهب في الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تكثف الجهات الأمنية بالطائف جهودها في البحث عن عامل بأحد محلات مجوهرات الذهب متهم بسرقة 150 ألف ريال من داخل المحل بالطائف.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي إن مركز السلامة بشرطة محافظة الطائف تلقى بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٨ بلاغاً يتضمن سرقة مبلغ (150) الف ريال من داخل محل مجوهرات ، انتقل رجال الضبط الجنائي للموقع.

وتابع؛ انه من خلال إجراءات الاستدلال الاوليه لكشف ملابسات القضية وأطرافها أتضح اتهام احد العاملين بالمحل بتلك السرقة جاري ضبطه وإيقافه ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.