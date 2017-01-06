بالصور..عمود كهرباء موصل بالأسلاك بطريق المجاردة يهدد حياة المواطنين

محمد طحيطح (صدى):

استاء اهالي ” قضريمة ” من عمود للكهرباء موصّل بالأسلاك لما يشكله من خطرًا على المركبات والمارة، لسقوطه بجوار الشارع العام بمدخل محافظة المجاردة منذ عدة ساعات وحتى الآن.

واوضح عددٌ من شهود العيان أن العمود سقط نتيجة اصطدام شاحنة به أثناء صلاة العشاء، ثم انصراف قائد الشاحنة بشاحنته من الموقع، مطالبين شركة الكهرباء والجهات المعنية بتدارك الأمر ودرء الخطر وإصلاح العمود فالشارع حيوي جدًا والعمود يصل لأطراف الشارع.