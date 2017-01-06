مصرع شخصين واصابة امرأتين نتيجة احتكاك مركبة بمكة

نايف السالم (صدى):

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشعبة التحريات والبحث بمرور العاصمة المقدسة جهودها في البحث عن قائد مركبة تسبب في حادث سير صباح أمس وفر هارباً، أسفر عن وفاتان وإصابتان.

وقالت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنه انحرفت مركبة من نوع كورلا وهي تسير على طريق الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور بعد احتكاكها بمركبة أخرى من نوع كامري، نتج عن ذلك ارتطام الكورلا بالجزيرة الوسطية ومصرع رجلين بداخلها وإصابة امرأتين بإصابات بليغة، فيما فر قائد الكامري من موقع الحادث ولا زال البحث عنه جارياً.

واكد المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٩:٥٠ صباح اليوم الخميس بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الطريق الدائرى بالقرب من إكسترا وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل متقدم.

وتابع ؛حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتين متوسطتين وحالتي وفاة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات، ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي