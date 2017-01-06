بالفيديو .. اقتحام سيدة مستشفى في الرياض بسلاح رشاش

علي القحطاني (صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة اقتحام سيدة مستشفى اليمامة في العاصمة الرياض حاملة سلاح رشاش، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والفزع بالمستشفى.

وابان الفيديو السيدة وهي تصرخ وتهدد أمام رجال يجلسون في استراحة بالمستشفى، في حين لم يوضح متناقلو المقطع وقت حدوثه.

فيما لم تصدر شرطة منطقة الرياض حتى بياناً لتفاصيل الحادثة حتى الآن.

