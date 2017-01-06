بالفيديو .. اقتحام سيدة مستشفى في الرياض بسلاح رشاش

بالفيديو .. اقتحام سيدة مستشفى في الرياض بسلاح رشاش
علي القحطاني (صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة اقتحام سيدة مستشفى اليمامة في العاصمة الرياض حاملة سلاح رشاش، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والفزع بالمستشفى.

وابان الفيديو السيدة وهي تصرخ وتهدد أمام رجال يجلسون في استراحة بالمستشفى، في حين لم يوضح متناقلو المقطع وقت حدوثه.

فيما لم تصدر شرطة منطقة الرياض حتى بياناً لتفاصيل الحادثة حتى الآن.




4 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
    رد

    الله العالم انها مغبونه ومقهوره من شي صار لها في هذا المستسفى ..بس كذا ماراح تأخذحقها بحمل السلاح ..الي بتورط هي ..فيه مستشفيات والله انها تقهر الواحد وتخليه يتصرف بجنون ..الله العالم وس الي صاير لها والله يفك عسرها ..

  2. M-512 [ عدد التعليقات: 165 ] 06/01/2017 في
    رد

    سلامااات وين عايشة ذي بغابه هي رشاش؟!سلاماات شكلها متأثره من شئ بداخلها او انها فيها مرض نفسي

  3. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    الله المستعان وربي يلطف ويستر على الجميع ويحفظنا بحفظه

  4. القرشي [ عدد التعليقات: 1335 ] 06/01/2017 في
    رد

    وألله يا إن كوادر المستشفيات والمراكز الصحية يجعلون الإنسان يطلع من طوره ويفقد صوابه

    من أسلوبهم القذر إللي يتعاملون فيه مع المواطنين .

    ألله أعلم هاذي الإنسانة إيش لاقت منهم وخلاها تفقد صوابها وتلجأ للسلاح أكيد شيء كبير

    قهرها ومن كلامها باين عليها إنسانه ماتبي تأذي أحد بهذا السلاح لكنها مجبرة أختك لا بطله .


اترك تعليق