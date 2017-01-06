بالفيديو .. اقتحام سيدة مستشفى في الرياض بسلاح رشاش

علي القحطاني (صدى):
فيما لم تصدر شرطة منطقة الرياض حتى بياناً لتفاصيل الحادثة حتى الآن.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة اقتحام سيدة مستشفى اليمامة في العاصمة الرياض حاملة سلاح رشاش، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والفزع بالمستشفى.
وابان الفيديو السيدة وهي تصرخ وتهدد أمام رجال يجلسون في استراحة بالمستشفى، في حين لم يوضح متناقلو المقطع وقت حدوثه.
فيما لم تصدر شرطة منطقة الرياض حتى بياناً لتفاصيل الحادثة حتى الآن.
4 تعليقات
الله العالم انها مغبونه ومقهوره من شي صار لها في هذا المستسفى ..بس كذا ماراح تأخذحقها بحمل السلاح ..الي بتورط هي ..فيه مستشفيات والله انها تقهر الواحد وتخليه يتصرف بجنون ..الله العالم وس الي صاير لها والله يفك عسرها ..
سلامااات وين عايشة ذي بغابه هي رشاش؟!سلاماات شكلها متأثره من شئ بداخلها او انها فيها مرض نفسي
الله المستعان وربي يلطف ويستر على الجميع ويحفظنا بحفظه
وألله يا إن كوادر المستشفيات والمراكز الصحية يجعلون الإنسان يطلع من طوره ويفقد صوابه
من أسلوبهم القذر إللي يتعاملون فيه مع المواطنين .
ألله أعلم هاذي الإنسانة إيش لاقت منهم وخلاها تفقد صوابها وتلجأ للسلاح أكيد شيء كبير
قهرها ومن كلامها باين عليها إنسانه ماتبي تأذي أحد بهذا السلاح لكنها مجبرة أختك لا بطله .