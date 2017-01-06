بالفيديو ..سرقة حقيبة امرأة وسحلها في ” الخبر”

خالد الغامدى (صدى):
وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يرصد لحظة قيام مجموعة من الشبان بسرقة حقيبة امرأة أثناء خروجها من إحدى المحلات التجارية في الخبر.
وابان الفيديو المرأة وهي تسير في الشارع بعد خروجها من المحل، وكان يترصدها الشبان بالسيارة، إلى أن مروا بجانبها، وقام أحدهم بسرقة حقيبتها بالقوة وسحلها على الأرض بعد محاولتها منعهم، وفروا هاربين من الموقع.
3 تعليقات
الله ياخذهم هالدشير
ماراح يفلتون من اعين رجال الأمن لأن انا اشوف لوحة السيارة راح توضح وانشاءالله يقبض عليهم الخسيسين الحقراء الجبناء
الله لايوفقهم ويشوفون اعمارهم حسره ..كنها كبيره في السن من مشيتها في الفيديو ..الله يبلاكم بظيم مايلاقون له علاج ..والله انه شي تبكي منه العين ماشيه في امان الله في حالها ..واعترضو لها الي مايخافون الله ..طيحتها في الارض بكتني والله ..