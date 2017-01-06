بالفيديو ..سرقة حقيبة امرأة وسحلها في ” الخبر”

خالد الغامدى (صدى):

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يرصد لحظة قيام مجموعة من الشبان بسرقة حقيبة امرأة أثناء خروجها من إحدى المحلات التجارية في الخبر.

وابان الفيديو المرأة وهي تسير في الشارع بعد خروجها من المحل، وكان يترصدها الشبان بالسيارة، إلى أن مروا بجانبها، وقام أحدهم بسرقة حقيبتها بالقوة وسحلها على الأرض بعد محاولتها منعهم، وفروا هاربين من الموقع.