الشيخ القرني :انهيار كبير في صفوف الحوثيين والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال

الشيخ القرني :انهيار كبير في صفوف الحوثيين والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال
علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عائض القرني عن وصول أخباراً موثقة تفيد بانهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع “صالح” في جبهات القتال باليمن، مبشراً متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن النصر قد اقترب.

جاء ذلك خلال تغريدة للشيخ القرني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مساء أمس الخميس حيث قال : “وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم”.




2 تعليقان


  1. الحنيني [ عدد التعليقات: 1223 ] 06/01/2017 في
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    ان شاء الله تعالى
    اللهم انصر اخواننا على الحد الجنوبي من الحوثي وعفاش

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
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    الله يجعله مايبقى منهم واحد …وينصر جنودنا عليهم يارب .


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