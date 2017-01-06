الشيخ القرني :انهيار كبير في صفوف الحوثيين والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عائض القرني عن وصول أخباراً موثقة تفيد بانهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع “صالح” في جبهات القتال باليمن، مبشراً متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن النصر قد اقترب.

جاء ذلك خلال تغريدة للشيخ القرني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مساء أمس الخميس حيث قال : “وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم”.