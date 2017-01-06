القبض على 215 مطلوباً أمنياً ينتمون لتنظيمات إرهابية خلال 3 أشهر

عادل الحربي (صدى):

اكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت 215 مطلوباً أمنياً منذ بداية العام الهجري الجديد وحتى الآن، لافتة إلى أن الأجانب يشكلون نسبة 14 % منهم.

وأوضحت المصادر، أن المطلوبين الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيمات إرهابية، ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض على الدولة.

وأضافت المصادر أن عدد الأجانب في قائمة الموقوفين بسجون المباحث بلغ 835 مسجوناً، حيث تصدرت الجنسية اليمنية النسبة الأعلى بعدد 284 شخصاً، تلتها الجنسية السورية بـ 217 سجيناً، ثم الجنسية الباكستانية بعدد 68 شخصاً.

وتابعت المصادر أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بلغ حوالى 5080 موقوفاً، يشكل السعوديون النسبة الأعلى منهم، مبينة أن متوسط أعمار المقبوض عليهم بلغ 35 سنة.