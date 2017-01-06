الجزائري “محرز” أفضل لاعب أفريقي

محمود أحمد (صدى):

فاز الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016 خلال حفل توزيع جوائز الأفضل خلال العام بمدينة لاجوس النيجيرية.

محرز تفوق علي الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند والجناح السنغالي ساديو مانيه.

واختير دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صن داونز افضل لاعب داخل القارة علي حساب خاما بيليات زميله في الفريق ورينفورد كالابا لاعب زامبيا ومازيمبي.

وفاز فاز بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل مدرب في عام 2016 والنيجيري أليكس أيوبي لاعب آرسنال الإنجليزي كأفضل لاعب شاب في القارة السمراء ومنتخب أوغندا أفضل منتخب وطني خلال العام.