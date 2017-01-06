مواطن يطلق النار على شقيقه بالخطأ في بيشة

مواطن يطلق النار على شقيقه بالخطأ في بيشة
محمد طحيطح (صدى):

تعرض مواطن للاصابة بطلق ناري من شقيقه الأكبر ، أمس الخميس، مما أدى إلى اصابته في الحوض عن طريق الخطأ بمحافظة بيشة بسلاح ناري بمنزلهما بوسط المحافظة، فيما نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة الحادث على الفور، ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، والمصاب حالته مستقرة، وأن الطلق الناري من مسدس أطلق بالخطأ عن طريق شقيق المصاب، وأن إجراءات التحقيقات لازالت جارية .




2 تعليقان


  1. الريان بو شضو [ عدد التعليقات: 981 ] 06/01/2017 في
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    الي مايعرف السلاح لا يتعامل معه يعني لا تدع السلاح في متناول الاطفال
    الله يشفيه ويقوم بالسلامه

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
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    ربي ستر هالمره ..سلامات.


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