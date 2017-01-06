فيديو مؤثر .. لحظة لقاء اليمنيين العائدين من جوانتانامو بعائلاتهم في المملكة

عادل الحربي (صدى):

وثقت لقطات مؤثرة للمواطنين اليمنيين العائدين من معتقل جوانتانامو، خلال لقائهم بعائلاتهم وأقاربهم فور وصولهم لمطار الملك خالد الدولي مساء اليوم الخميس.

وظهر المواطنون اليمنيون الذين تم الإفراج عنهم خلال الفيديو ، وهم يجلسون مع عائلاتهم بشكل حميمي بعد فراق طويل.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم في المملكة.

ووصل الموقوفين إلى المملكة مساء امس وهم كل من :- محمد رجب صادق أبو غانم، سالم أحمد هادي بن كناد، عبدالله يحيى يوسف الشبلي، محمد علي عبدالله محمد باوزير.