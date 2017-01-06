بالصور..حفرة عميقة بطريق التخصصي تتسبب في دخول شاب العناية المركزة

علي القحطاني (صدى):

تعرض شاب كان يقود سيارته على طريق التخصصي بالقرب من مرور الناصرية بالرياض لإصابات متنوعة، ما أدى إلى دخوله للعناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية وذلك بسبب حفرة .

وتفصيلا ، اثناء عودة الشاب من عمله تفاجأ بحفرة عميقة مليئة بالمياه تتوسط شارع التخصصي.

وعلى الرغم من محاولة الشاب تلافي الحفرة إلا أن مركبته ارتطمت بجزء منها وانحرفت ناحية الرصيف ما أدى إلى إصابته بإصابات متنوعة ودخوله العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية.