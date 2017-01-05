رئيس الاتحاد يطير لإسبانيا بسبب مستحقات “كانيدا”

محمود أحمد (صدى):

سافر رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن اليوم إلي إسبانيا لمقابلة المدرب السابق للنادي راؤول كانيدا والتوصل معه لإتفاق من أجل تقسيط المبلغ المستحق علي النادي والبالغ مليون دولار.

وتخشي الجماهير الاتحادية شكوي المدرب الإسباني للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتوقيع عقوبات جديدة علي النادي قد تصل الي هبوطه للقسم الثاني بعد واقعة خصم النقاط الثلاث من رصيده في بطولة الدوري بسبب مستحقات الأرجنتيني مانسو.

ويسعي باعشن لإيجاد الحل مرضي مع المدرب الإسباني تجنبا لأي مشاكل قد تحدث الفترة المقبلة.