الهلال يبحث سبل التطوير الاستثماري مع صلة

محمود أحمد (صدى):

عقد مجلس إدارة الهلال اجتماعا اليوم برئيس شركة صلة الرياضية المسوق لحقوق النادي التجارية لبحث سبل تطوير الجانب الاستثماري بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وبحث عبد الرحمن النمر رئيس الهلال مع راكان الحارثي رئيس الشركة العديد من الملفات التي ترغب الشركة في تقديمها للنادي في الفترة المقبلة لزيادة مداخيل النادي.

وحضر الاجتماع بمقر الشركة الأمين العام للنادي سامي أبوخضير ومسئول ملف الاستثمار بالنادي عبد الله العبد الجبار وعدد من مسئولي الشركة؟