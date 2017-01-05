مواطن يعود لزوجته بعد قراءة مقال للكاتب نجيب الزامل

عادل الحربي (صدى):

روى الكاتب نجيب الزامل عن قصة تعرض لها في مطار جدة بعد أن تأخرت طائرته، فقبل سنوات وصلت للزامل هدية (لم يفتحها حتى الآن)، من شخص مجهول، ورغم محاولاته المستميتة لمعرفة مرسلها إلا أنه فشل ووصل إلى طريق مسدود. ليس هنا بيت القصيد، ما حصل أن الزامل أثناء جلوسه منتظراً في قاعة انتظار مطار جدة، جلس أمامه زوجان وبرفقتهما فتاة صغيرة.

وقال لزامل، أنه ارتاب من نظرات الزوجين له، لكن فيما بعد تم كسر حاجز النظرات، وقطع الشك باليقين: “نعم، إنه أنت”، ردت السيدة الشابة قائلة: “شفت بنتي هادي لو ما الله سبحانه ثم أنت، كان ما خرجت للدنيا ولا أنا وجوزي كنا مع بعض!!”.

وعلم الزامل أنه كان سبباً مباشراً في عودة هذين الزوجين إلى بعضهما نتيجة مقال قام بكتابته، كان بعنوان “كي لا تمزقا القصة” وهو عبارة عن رسالة للأزواج الجدد.

وروت الفتاة، أن والدها أرسل صورة من المقال لها وواحدة لزوجها، رغم أنه أصيب بعارض صحي نتيجة حزنه الشديد على طلاق “أبناء العم”، وما هو إلا أسبوع حتى تحول الطلاق إلى عرس جديد، بعد أن أثر فيهما المقال، ورزقا لاحقاً بابنتهما.

المفاجأة فى تلك القصة تكمن في أن والد الفتاة هو صاحب الهدية التي وصلت إلى الزامل قبل سنوات، حيث قالت الزوجة للزامل: “إيوا، نسيت أقول لك حاجة، أبويه من فرحته برجوعنا اشترى لك هدية حرص في اختيارها وأرسلها لك كعرفان من دون ذكر اسمه”.

وأضافت الشابة، إنها قالت للوالد إنها ستتصل بالزامل وتخبره بالهدية والقصة، والوالد رفض بشكل مطلق: “إلا إذا قابلتيه بدون أي ترتيب. وتصورتُ استحالة ذلك”.

وفى المقابل قال الزوج، : “إحنا علقنا صورة المقال وفيها صورتك بعناية على مدخل البيت، وابنتنا تشوفه من ربي خلقها”.