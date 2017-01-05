افتتاح فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمجمع الملك عبدالله بجدة

عطيه اليوسف (صدى):

برعاية المدير التنفيذي لمجمع الملك عبد الله الطبي الدكتور محمد أحمد قاروت افتتحت فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتايجات الخاصة و التي تهدف إلى زيادة توعية المجتمع بخصوص تزايد حالات الإعاقة الجسدية في الفترة الاخيرة و أنواع هذه الإعاقات و أسبابها و الآثار السلبية المترتبة عليها واختلاف الإعاقات لمختلف الفئات السنية وتوفير الطرق العلاجية والخدمات التأهيلية والنفسية والإجتماعية لهذه الشريحة الغالية و العزيزة في مجتمعنا بإعتبار ذلك حقا من حقوقهم التي يجب الحفاظ عليها.

كما تضمنت الفعالية مشاركات العديد من ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تحدُّوا إعاقاتهم و أثبتوا موهبتهم في مجالات عدة و كانت لهم اثراءات عديدة لمجتمعهم و من هؤلاء الداعية عبد الله بانعمة و الرسام الاستاذ راكان كردي و البطل الأولمبي الاستاذ سفر الحقباني و مدرب التدليك الإسترخائي الاستاذ حسني بوقس فيصل السريحي العلاقات العامة بمستشفى الملك عبدالله جدة وشارك بهذه الفعالية عدة جهات مثل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة و الدفاع المدني وكلية التمريض بجامعة أم القري و جامعة الملك عبد العزيز ووزارة التربية والتعليم و الأحوال المدنية و الطب المنزلي من مستشفي الملك فهد و مركز عبد اللطيف جميل للتاهيل وكلية البترجي وجمعية المتقاعدين وجمعية إبصار ومجموعة وقاية للتوعية الصحية و مركز إنماء الطفل للعلاج التأهيلي.