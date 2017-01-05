رئيس النصر يحتفل بالعالمي

محمود أحمد (صدى):

احتفل فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بذكري وصول العالمي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000 والمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التاريخية.

كتب بن تركي عبر حسابه بموقع “تويتر” :” في مثل هذا اليوم نتذكر أجيالًا خدمت النصر العالمي وأوصلته للمحفل العالمي نقول: شكرًا ونحن على الطريق سائرون”.

يحتفل النصر مع الجماهير بمرور 17 عامًا على ذكرى مباراة النصر أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم.