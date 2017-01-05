رئيس النصر يحتفل بالعالمي

محمود أحمد (صدى):
احتفل فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بذكري وصول العالمي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000 والمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التاريخية.
احتفل فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بذكري وصول العالمي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000 والمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التاريخية.
كتب بن تركي عبر حسابه بموقع “تويتر” :” في مثل هذا اليوم نتذكر أجيالًا خدمت النصر العالمي وأوصلته للمحفل العالمي نقول: شكرًا ونحن على الطريق سائرون”.
يحتفل النصر مع الجماهير بمرور 17 عامًا على ذكرى مباراة النصر أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم.