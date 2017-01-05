19 قتيلا وعشرات الجرحي في انفجار ببغداد

بغداد (صدى):

خلف انفجار سيارتين مفخختين فى بغداد، الخميس، 19 قتيلا وعشرات الجرحى، في أحدث حلقة من مسلسل التفجيرات التي تتعرض لها العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة.

وذكرت مصاد، أن الانفجار الأحدث وقع في حي باب المعظم وسط بغداد، حيث سقط 10 قتلى و18 جريحا، فيما أكدت أن الانفجار تسبب بتدمير عدد من المحال التجارية في المنطقة.

وانفجرت سيارة مفخخة كانت تقف بالقرب من مسجد في حي العبيدي شرقي بغداد وفي وقت سابق الخميس، وراح ضحية الانفجار 9 أشخاص فيما أصيب 15 آخرون.

وتعرضت العاصمة العراقية، إلي سلسلة هجمات خلال الأيام الماضية، راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها.