أحمد عيد يزور المنتخب في أبوظبي

محمود أحمد (صدى):

حرص أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السابق علي زيارة معسكر المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ونشر حساب المنتخب عبر شبكة التواصل الاجتماعية “تويتر” صور زيارة عيد لمعسكر المنتخب حيث القي التحية علي جميع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب.

ويقيم المنتخب معسكره في أبوظبي استعدادا لمواجهة سلوفينيا وكمبوديا وديا والعودة للسعودية.