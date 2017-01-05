” اللواء آل مارد ” نجدد الولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة

راشد آل عكشان (صدى):

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مقاليد الحكم في المملكه العربيه السعوديه حفظه الله ورعاه ، أعرب اللواء متقاعد فائز بن عبدالعزيز آل مارد الأسمري

عن تجديد الولاء والطاعه لولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم ، الذي يبذل قصارى جهده لحفظ أمن المملكه العربية السعودية واتخاذ قرارات حاسمة ، ومنها قرار عاصفه الحزم الذي أرهب الأعداء وأبطل مخططاتهم العدوانية ، وقرار إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربه الإرهاب ، ومناورات رعد الشمال وكلها قرارات مباركة ، لحفظ أمن ” بلاد الحرمين الشريفين ” بل وأمن العالمين العربي والإسلامي .

وأضاف بن مارد : رغم كل هذه الظروف التي يمر بها العالم من حروب ، إلا أننا في المملكه ننعم ولله الحمد بالأمن والإستقرار والتنميه في كل أرجاء وطننا الغالي بفضل الله أولا ثم بحكمة قيادتنا الرشيده .

واختتم ” اللواء آل مارد ” بالدعاء بأن يحفظ الله بلدنا من كل شر ، بقيادة ملك الحزم والعزم سلمان وولي عهده وولي ولي العهد ، وأن يرد كيد الأعداء الحاقدين في نحورهم .