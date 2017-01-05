المحكمة تستدعي الاتحاد بسبب قضية الذهبية

محمود أحمد (صدى):

قررت المحكمة العامة بجدة فتح قضية نادي الاتحاد ومؤسسة الرياض الزهبية من جديد بعد إغلاقها منذ ثماني سنوات بعد نجاح صاحب المؤسسة في الحصول علي حكم بالنقض بعدم وجود التزامات مالية علي النادي للشركة.

واستدعت المحكمة نادي الاتحاد لحضور جلسة في الثالث من جمادى الأولى 1438 وذلك بشأن القضية المرفوعة عليه وفق صحيفة الدعوى المقدمة من صاحب المؤسسة مهوس المهوس، والمتضمنة أمرين الأول تفعيل العقد الذي وقعه 2004 مع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في ذلك الوقت منصور البلوي والمعطل منذ توقيعه حتى اليوم، والثاني الدعوى تعويضا ماليا يصل إلى 800 مليون ريال.

وكانت القضية قد شهدت 44 جلسة سابقة علي مدار 4 سنوات انتهت بإقرار قاضي هئية التحكيم بالغرفة التجارية بجدة ببطولا الدعوة المجموعة من المؤسسة ضد الاتحاد كما أفر ببطلان العقد المبرم بين الطرفين.