بلاغ (معآ للرصد ) يطيح بوافد امتهن بيع الجوالات بمحافظة المندق

إبراهيم الزهراني (صدى):

مع استمرار الحملات التفتيشيه التي يقوم بها فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقة الباحه ممثل في ادارة التفتيش والارشاد المهني ، وبمسانده من شرطة المنطقه ممثله بشرطة محافظة المندق ، وذلك لمتابعة تطبيق قرار توطين منشأة بيع وصيانة الجوالات ، تم تكثيف الحملات لمراقبة الاسواق المعنيه بتطبيق القرار ، وقد تمكن المفتشين التابعين لمكتب عمل محافظة المندق مسنودين من شرطة المحافظه بعد تلقيهم بلاغ من مواطن على تطبيق الوزاره (معا للرصد ) من القبض على وافد يقوم ببيع الجوالات في احد المنشأة بالمحافظه وتم التحقيق مع الوافد واحالته الى ادارة الوافدين لاتخاذ اللازم في حقه ، كما تم ضبط المخالفه النظاميه على صاحب المنشأه .

وفي سياق متصل تستمر الحملات التفتيشيه في جميع المحافظات التابعه لمنطقة الباحه ، وكذلك في المنطقه المركزيه من مدينة الباحه .لانشطة بيع وصيانة الجوال و بعض الانشطه الاخرى .

واوضح مساعد مدير عام فرع الوزاره للعمل سعادة الاستاذ ابراهيم الزلفان ان الحملات مستمره على جميع الانشطه بالمنطقه وحذر اصحاب العمل من تشغيل الوافدين في المهن المقصوره على السعوديين وحثهم على توظيف ابناء المنطقه في الوظائف المستهدفه ، كما شكر المواطنين على تعاونهم في الابلاغ على المخالفات عن طريق ، تطبيق (معآ للرصد) او عن طريق ١٩٩١١..