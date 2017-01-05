شركة المشاهير الإعلامية تكرم أبطال العالم للرياضيات والمنصوري سوف نكرمهم

د سحر رجب (صدى):

كرمت شركة المشاهير الإعلامية بالطائف ليلة البارحة أبطال العالم للرياضيات الذهنية وهم: 1 نادر الشهري 2 ماجد الطويرقي 3 مشعل السواط 4 محمد الشنبري .

وسط حضور كبير رجال الأعمال وكبار المسؤولين والإعلاميين ونجوم السوشل ميديا .

حيث بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم .

ثم كلمة رئيس مجلس إدارة شركة المشاهير الإعلامية الأستاذ عبدالرحمن بن شباب القثامي ، تحدث عن سرورهم بتكريم مثل هؤلاء الأبطال .

بعد ذلك كانت الكلمة لوكيل جامعة الطائف للتخطيط وتنمية المجتمع الدكتور تركي المنصوري أعرب فيها عن شكره لشركة المشاهير على اهتمامها وحرصها بتكريم أبطال العالم .

كما وعد المنصوري بإقامة حفل تكريم لهؤلاء الأبطال الأسبوع القادم بجامعة الطائف

ثم توالت فقرات الحفل بالقصائد الشعرية ما بين النبطي والفصيح وفقرة إنشادية.

وقدمت المشاهير عرضاً مرئيا عن سيرة الأبطال نال استحسان الحضور

واختتم التكريم بأوبريت .

وبعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء والذي أعد بهذه المناسبة.