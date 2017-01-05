«فلكية جدة» تكشف حقيقة اصطدام كوكب مجهول بالأرض

نايف السالم (صدى):

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن الأنباء المتداولة بشأن كارثة سوف تحدث للكرة الأرضية نتيجة لاصطدام كوكب مجهول مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وفندت الجمعية المعلومات المنقولة عن مؤلف كتاب “الكوكب إكس – الوصول 2017” ديفيد ميد؛ حيث قال: “بأن نجماً وصفه بتوأم لشمس مجموعتنا الشمسية، يتجه نحو الكرة الأرضية من جهة القطب الجنوبي، ويحمل معه في حقل جاذبيته سبعة كواكب منها كوكب نيبيرو، كوكب أزرق كبير أسماه “كوكب إكس”، وسيصطدم بالأرض في شهر أكتوبر المقبل”، لافتاً إلى صعوبة رؤيته بسبب الزاوية التي يتجه من خلالها إلى الأرض.

وأوضح رئيس الجمعية م. ماجد أبوزاهرة، بأن لا وجود لجسم سماوي مسجل لدى الاتحاد الفلكي الدولي أو اكتشف بواسطة وكالة فضاء أو مرصد فلكي حول العالم تحت اسم “نيبيرو” أو “كوكب إكس” أو أي اسم آخر سوف يصطدم بالأرض خلال العام 2017، ولم يتم رفع مستوى الخطر على مقياس تورينو لخطر اصطدام الأجسام الفضائية بالأرض، مضيفاً بأن لو كان ذلك الجسم الخرافي “نيبيرو” موجوداً وأكبر من الأرض وسوف يصطدم في أكتوبر 2017، فيجب أن يكون مشاهداً الآن من خلال التلسكوبات وسجلته المراصد الأرضية والفضائية، وحتى إن كان هذا الجسم قريباً من الشمس فإنه من الممكن رؤيته، ولو كان هذا الجسم صغيراً مثل القمر سوف يكون مرئياً.