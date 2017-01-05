بالصور.. قوات الأمن الخاصة بمكة تنفذ برنامج السير الطويل التكتيكي

نايف السالم (صدى):

تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الأمن الخاصة اللواء مفلح السواط برفع الكفاءة القتاليه والتكتيكية لكافة الوحدات بالقوات الخاصة ، نفذت قوة الأمن الخاصة الثانيه بمنطقة مكة المكرمة فجر أمس الأربعاء برنامج السير الطويل التكتيكي والذي يزود رجل قوات الأمن الخاصة بالمهارات التي تتطلبها المهام التي يكلف بها .

وتقدمهم في البرنامج اللواء فهد بن ناصر العصيمي قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة و قادة جميع الوحدات و منسوبيها من ضباط وضباط صف وجنود، والذين نفذو البرنامج بمسافة 15 كيلو مترًا في ميادين الرماية.

يشار الى أن الخطة التدريبية السنوية لقوة الأمن الخاصة الثانية تشتمل على مثل هذة البرامج التي تهدف إلى رفع الجاهزية والحس اللياقي البدني والأمني والتكتيكي والقدرات القتالية لمنسوبي قوات الأمن الخاصة والوقوف على التجهيزات والعتاد والتسليح الفردي بمسافات طويلة، كما حظي هذا المشروع على نسبة كبيرة من النجاح.