المؤبد لعسكريين أدينا بالمشاركة في محاولة الانقلاب بتركيا

انقرة (صدى):

حكم القضاء التركي اليوم الخميس بالسجن المؤبد علي ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الضابطان كانا يعملان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت في مدينة أزمير الغربية، وأدين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور، وتم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية عقب محاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأناضول، إنه تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بفتح الله غولن فى إطار حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد.