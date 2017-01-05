تنمية “بيده بمنطقة الباحه ” تكرم اسر الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

محمد بن شقيه (صدى):

نظمت لجنة التنمية الأجتماعية الأهلية ببيده بالباحه بالشراكه مع متوسطة وثانوية بطحان حفلا خاص بتكريم الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي تحت مسمى ( مبادرة خير خلف) على مسرح متوسطة وثانوية بطحان.

برعاية مدير مركز التنمية الأجتماعية بالباحه خالد الزهراني وبحضور مدير عام التعليم بالباحه الاستاذ سعيد مخايش ورئيس مركز بيده و مدير مكتب التعليم بالقرى وقائد المدرسه سعد زايد وبحضور شيخ قبيلة بني بشير المهندس ماجد بن عبدالوهاب وعدد من قادة العمل التربوي والتعليمي وأعيان قرى بيدة.

حيث بدا الحفل الخطابي بترديد النشيد الوطني تلاه آيات من القرآن الكريم ،ثم كلمة رئيس لجنة التنمية ببيده عوض العمودي الزهراني، والتي اكد من خلالها الاشادة بما يقدمه ابطالنا البواسل من تضحيات في الحد الجنوبي من مواقف بطوليه تلبية للنداء، وصد للا عداء ، وبين في كلمته ان مبادرة خير خلف وغيرها من برامج التنمية تحظى باهتمام ومتابعة امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود حفظه الله، واختتم كلمته بالدعاء للشهداء والجنود المرابطين في الثغور وكذلك الدعاء لخادم الحرمين الشريفين لولي العهد ولولي ولي العهد.

تلى ذلك كلمة مدير مركز التنمية الأجتماعية بالباحه / خالد الزهراني بكلمة اشاد فيها بما تقدمه وزارة العمل والتنمية الأجتماعيه من جهود جباره ومن دعم لاسر الشهداء والمرابطين منوها بما تقدمه الوزاره من مبادرات لاسر الشهداء والمرابطين في مبادرة ( خير خلف).

ثم القى القى مدير التعليم بالباحه /الاستاذ سعيد مخايش كلمه وضح فيها مكانة الشهداء في عين قائد الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله واشاد بما يقدم جنود الوطن تضحيات شهداء الواجب فهي في محل التقدير على الدوام من جميع ابناء الوطن، كما بين ان اسرهم وذويهم محاط الرعاية والاهتمام منوها حرص تعليم المنطقه على العناية بالطلاب أبناء الجنود المرابطين في المدارس.

وفي ختام الحفل كرم مدير مركز التنمية الأجتماعيه بالباحه ومدير عام التعليم بالباحه ورئيس مركز بيدة أبناء الشهداء والمرابطين بالدروع التذكاريه والهدايا الرمزيه.