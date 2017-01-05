رسام “الكاريكاتير المسيء للعمالة” يشبهه منتقديه بـ “القطعان”

عادل الحربي (صدى):

هاجم الفنان ناصر خميس صاحب الكاريكاتير الذي اعتبره كثيرون مسيئا للعمالة الأجنبية في المملكة بتشبيههم بـ “الجرذان”، منتقديه واصفاً اياهم بقطعان افنترنت التي تريد اسقاطه ،مؤكداً أن الكاريكاتير قرئ بشكل خاطئ.

و اوضح خميس في مداخلة على قناة “العربية” أنه الكاريكاتير يخص فئة معينة من العمالة في المملكة، رافضاً الاعتذار عنه.

وقأضاف خميس: “طيلة عملي لم يتم الإساءة لأي فئة من الإخوة المقيمين، ولا أرى أن الكاريكاتير مسيء، لأنه يخص فئة معينة من العمالة الأجنبية التي تضر بالبلد، وهذه الفئة تحارَب في كل دول العالم، فهي تقوم بممارسات سيئة من الفساد، من تزوير المنتجات وغير ذلك”.

وأضاف أن الكاريكاتير لم تتم قراءته بشكل صحيح، وله أكثر من قراءة، لافتاً: “العمالة التي تعرقل السعودي في جميع منشآت القطاع الخاص، نعم أنا أعتبرها مضرة بالبلد، وهذه فئة معينة تفسد في البلد”.

واختتم مداخلته بتمنيه من الجميع إعادة قراءة الكاريكاتير، بالنظر إليه من جهة الموظف السعودي وهمومه، وما يعاني منه المواطن من الفصل التعسفي، ومحاربة بعض الأجانب له، كاشفا أن الصحيفة فتحت تحقيقا معه بخصوص الكاريكاتير.