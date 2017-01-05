الشباب يجري مرانه استعدادا للنصر

محمود أحمد (صدى):

أجري فريق درجة الشباب بنادي الشباب تحت قيادة المدرب فلورين اليوم المران الرئيس للفريق على الملعب الرديف بالنادي استعداداً لمواجهة النصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات دوري الشباب للأندية الممتازة.

وبدأ المدرب التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق النهج الفني للقاء من خلال تدريبات فنية .

وأختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.