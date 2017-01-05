“أردوغان” يجتمع برئيس وزراء حكومته بعد تفجير أزمير

انقرة (صدى):

استدعى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رئيس الوزراء يلدرم، في اجتماع مغلق الآن، ولمدة ساعة ونصف لبحث التفجير الذى شهدته ولاية أزمير.

وجاء هذا الاجتماع بعد أن وضعت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا خلال الأسابيع الماضية، حكومة بن علي يلدريم في مأزق كبير، خاصة مع قرب الفاصل الزمني بين هذه الحوادث.

وشهدت ولاية أزمير اليوم تفجير سيارة ملغومة راح ضحيته ضابط شرطة وموظف حكومي.

وحمّل والي أزمير حزب “بي كاكا” مسؤولية التفجير وفي أول رد فعل رسميّ.

كما شهدت تركيا عشية ليلة رأس السنة تفجير مطعم وملهى وسط إسطنبول، ما نتج عنه مقتل 39 شخصًا وإصابة المئات، كما لقى السفير الروسي في موسكو حتفه، على يد أحد أفراد الشرطة التركية، بعد أن أطلق عليه الرصاص من سلاحه الرسمي أثناء فعالية روسية في العاصمة أنقرة.

وتشهد تركيا العديد من العمليات الإرهابية التي يتورط فيها عناصر من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني “بي كاكا” المحظور في تركيا.