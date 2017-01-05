مؤسس «فيسبوك» يطمح في رئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):

نشر مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» رسالة تتضمن تلميحات إلى رغبته بدخول المعترك السياسي الأميركي، وإلى حلم بالإقامة مستقبلا في البيت الأبيض.

زوكربيرغ المولود قبل 32 سنة، سيزور 30 ولاية عن طريق البر، ومعه زوجته Chan Priscilla الصينية الأصل وأم طفلته Max البالغة عاما واحدا «للتعرف على ثقافات سكانها وكيف يعيشون ويعملون ويفكرون في المستقبل» لافتا الى أنه سيفعل ذلك تلبية لرغبات الناس هناك، إلا أن محللين إعلاميين فسروها على غير ما قال.

قال في تحديه بالعام الجديد إنه زار بعض الولايات الأميركية خلال السنوات الماضية، وبقيت 30 لم يقم بزيارتها بعد، لذلك سيتجول فيها ويقابل «شخصيات مختلفة استكمالا للتحدي، لأني متحمس لاستكشاف المزيد عن بلدنا» وفق تعبير المالك 44 مليارا و600 مليون دولار، بحسب لائحة أصدرتها مجلة Forbes الأميركية قبل شهر، وجعلته الرقم 16 بين أغنى أثرياء العالم، وهي ثروة تبرع بكاملها للعمل الخيري.

وذكر زوكربيرغ في تحديه الجديد لهذا العام أنه ركض في السنوات الأخيرة أكثر من 500 كيلومتر، وقرأ 25 كتاباً، وتعلم بعض اللغات، بينها «المندارين» لغة الصينيين. وفي تحديه عن 2016 ذكر أنه صمم Jarvis Service أو برنامج «المساعد الشخصي الذكي» للتحكم في منزله بالكامل، كنظام اصطناعي طوره بنفسه وقت فراغه ليساعده باختيار وتشغيل الموسيقى وتشغيل وإطفاء الأنوار وتكييف الهواء ورصد من يقف خلف باب منزله من زوار والسماح لهم بالدخول، موضحا أنه نظام يمكن أن يكون نواة لإنتاج جديد في الأسواق مستقبلا.