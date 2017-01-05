رسمياً.. الخليج يدعم صفوفع بالليبي “صولة”

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي الخليج عن تعاقده مع الليبي محمد صولة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من نادي أهلي بنغازي الليبي ليكون أولى صفقات الفريق.

ووقع اللاعب صاحب الـ23 عاما علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسم ونصف اليوم الخميس بمقر النادي بحضور جعفر سليس مدير الاحتراف بالنادي.

وأبدي اللاعب سعادته بالتوقيع للخليج ليخوض اولي تجاربه الاحترافية في الدوري السعودي متمنيا أن يحقق أهداف الفريق في الفترة المقبلة.