إطلاق ساهر قريباً في جازان

حسن الجعفري (صدى):

يستعد مرور منطقة جازان لإطلاق مشروع الرصد الآلي ساهر لمراقبة التجاوزات المرورية، بعد استكمال البنية التحتية خلال الفترة القليلة المقبلة.

و أكد مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي أن إدارة مرور جازان من خلال هذه الخدمة تسعى للمحافظة على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق في المنطقة، وأن استخدام تقنية ساهر لمراقبة الطرق تهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة للجميع.

و أضاف الغامدي بحسب”الوطن” أنه سيبدأ مرور منطقة جازان خلال الأسبوع المقبل بتركيب عدد من اللوحات الإرشادية على عدة طرق واستكمال تخطيط خطوط المشاة، ووضع لوحات تحديد السرعة فوق إشارات المرور ليتقيد بها السائقون، حيث سيبدأ نظام ساهر في منطقة جازان عبر الكاميرات الثابتة والسيارات المتحركة على الطرق الطويلة، والتي تربط المحافظات بمدينة جازان، وداخل المدينة .