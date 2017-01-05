  • نشر : 2017/01/05 - 8:26 م
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وفاة رفيق سبيعي عن عمر يناهز 86 عاما

وفاة رفيق سبيعي عن عمر يناهز 86 عاما
نورة الشهري (صدى):

توفى اليوم الخميس الفنان السورى رفيق سبيعي فى منزله بدمشق عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.
ويعتبر سبيعي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.
ومن أبرز الشخصيات التي جسدها السبيعي شخصية “أبو صياح” فى مسلسل باب الحارة التى تعتبر من أبرز الأدوار التى قدمها فى مسيرته الفنية




6 تعليقات


  1. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1545 ] 05/01/2017 في
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    1

    أختي نورة ما بينفعهوش الرصيد هذا
    لكن إن كان مسلم سني بتنفعه الأعمال الصالحة …… وكفى ،،،

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2881 ] 05/01/2017 في
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    2

    حبيبي الله يرحمممهه .. احببهه هالشايب ..

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10102 ] 05/01/2017 في
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    3

    ادفنوة مع حافظ الاسد هالشبيح

  4. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11575 ] 05/01/2017 في
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    4

    الله يرحم عباده

  5. زاير الشمالي [ عدد التعليقات: 91 ] 05/01/2017 في
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    5

    هذا الفنان من غنى اغنية يمدح فيها بشار وجيشة وهم يقتلون السوريين العزل ويتفننون بتعذيبهم واهانتهم

  6. سعود ٤١٠ [ عدد التعليقات: 1 ] 05/01/2017 في
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    6


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