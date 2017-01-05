وفاة رفيق سبيعي عن عمر يناهز 86 عاما

نورة الشهري (صدى):
توفى اليوم الخميس الفنان السورى رفيق سبيعي فى منزله بدمشق عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.
توفى اليوم الخميس الفنان السورى رفيق سبيعي فى منزله بدمشق عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.
ويعتبر سبيعي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.
ومن أبرز الشخصيات التي جسدها السبيعي شخصية “أبو صياح” فى مسلسل باب الحارة التى تعتبر من أبرز الأدوار التى قدمها فى مسيرته الفنية
6 تعليقات
أختي نورة ما بينفعهوش الرصيد هذا
لكن إن كان مسلم سني بتنفعه الأعمال الصالحة …… وكفى ،،،
حبيبي الله يرحمممهه .. احببهه هالشايب ..
ادفنوة مع حافظ الاسد هالشبيح
الله يرحم عباده
هذا الفنان من غنى اغنية يمدح فيها بشار وجيشة وهم يقتلون السوريين العزل ويتفننون بتعذيبهم واهانتهم
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