وفاة رفيق سبيعي عن عمر يناهز 86 عاما

نورة الشهري (صدى):

توفى اليوم الخميس الفنان السورى رفيق سبيعي فى منزله بدمشق عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعتبر سبيعي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.

ومن أبرز الشخصيات التي جسدها السبيعي شخصية “أبو صياح” فى مسلسل باب الحارة التى تعتبر من أبرز الأدوار التى قدمها فى مسيرته الفنية