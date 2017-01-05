فيديو متداول يفقد مدير مركز صحي بالأحساء منصبه

حمود الدهمشي (صدى):

قررت اللجنة المشكلة من قبل صحة الأحساء للوقوف على حيثيات المقطع المتداول حول قيام عمال النظافة بمباشر مهام الصيدلي في مركز صحي بالمحافظة إعفاء مدير المركز الصحي من مهامه، وإصدار عقوبة الحسم، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر، ومحاسبة مقاول الصيانة والنظافة لمخالفته بنود العقد.

و ناشدت «صحة الأحساء» جميع العاملين أن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بمهامهم، وأن وجد أي تقصير في خدمة المستفيدين، فلن تتهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.

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