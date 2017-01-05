غرامة 315 مليون ريال لمتهمين حصلوا على معلومات داخلية عن أسهم “موبايلي”

علي القحطاني (صدى):

ألزمت لجنة الفصل في المنازعات المالية عدد من المتهمين بدفع غرامات مالية تقدر بـ 315 مليون ريال، ودفع الخسائر المتجنبة على محافظهم الاستثمارية بعد حصولهم على معلومات داخلية متعلقة بأسهم شركة “موبايلي”.

كما ألزم كل واحد منهم بدفع غرامات تتراوح ما بين 100 و200 ألف ريال، كما طالبت اللجنة بسجن المتهمين لمدد تتراوح ما بين عام واحد وعامين.

وأشارت اللجنة إلى أنها لم تصرح بأسماء المتهمين بسبب كون هذا القرار غير نهائي، ويحق للمتهمين استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.