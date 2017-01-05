قطر تفرض 300 ريال غرامة على السيارات الواقفة أمام المساجد

عادل الحربي (صدى):

فعلت قطر حظر وقوف السيارات أمام المساجد في غير أوقات الصلاة، وحددت الإدارة العامة للمرور عدداً من الشروط والغرامات لوقوف السيارات أمام المساجد في غير أوقات الصلاة بحيث تغرم السيارات بمبلغ 300 ريال إذا كان المسجد مغلق وفي غير أوقات الصلاة.

وقالت إدارة المرور الهدف من وراء إجرائها هو الحفاظ على حرمات المساجد وعدم استخدام مواقف المصلين بغير مواقيت الصلاة لعدم التسبب في إزعاج المصلين ووقوفهم في الصفوف المخالفة أو الانتظار لعدم وجود موقف خالٍ، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية.